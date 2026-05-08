Ошибки в реестре недвижимости: когда их исправят бесплатно, а когда придется платить

18:24, 8 мая 2026
Как действовать в случае ошибки в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
В Украине граждане могут исправить технические ошибки, внесенные в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Для этого законодательство предусматривает отдельную процедуру.

Речь идет о грамматических описках, опечатках, арифметических или других технических неточностях, которые могли возникнуть при внесении информации в реестр.

Если государственный регистратор обнаружил ошибку до выдачи документов заявителю, ее могут исправить без дополнительного обращения. Если же документы уже выданы, владельцу необходимо подать заявление об исправлении технической ошибки.

В ведомстве подчеркивают: если неточность затрагивает права третьих лиц, исправление возможно только с их письменного согласия или на основании решения суда.

Порядок исправления ошибок определен постановлением Кабинета Министров №1141 от 26 октября 2011 года. Документ предусматривает три типа заявлений:

  • о исправлении технической ошибки;
  • о внесении изменений в связи с изменением адреса;
  • о погашении записей в старом Реестре прав собственности, которые были внесены до 2013 года.

Также законодательство регулирует ситуации, когда на один объект недвижимости ошибочно создали несколько разделов в реестре. В таком случае позже открытый раздел закрывают, а информацию переносят в основной. Если между зарегистрированными правами существуют противоречия, закрытие раздела возможно только через суд.

Ошибки могут исправлять государственные регистраторы или нотариусы. Заявление рассматривают в день его регистрации.

В Минюсте уточняют: если ошибку допустил регистратор, административный сбор не взимается. Если же неточность возникла по вине заявителя, придется уплатить административный сбор — 130 гривен с 1 января 2026 года.

