Борг по зарплаті – Мін’юст пояснив, як працівникам повернути зароблені кошти

Працівники можуть повернути невиплачену заробітну плату як через комісії з трудових спорів, так і через суд.

Заробітна плата є оплатою за виконану роботу та професійні навички працівника, а її своєчасна виплата належить до основних трудових гарантій. Водночас заборгованість із зарплати залишається поширеною проблемою на підприємствах різних форм власності. Про це повідомили в Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Основні ситуації, з якими стикаються працівники

Найчастіше виникають дві типові ситуації:

працівник продовжує працювати, попри невиплату зарплати, і паралельно вживає заходів для стягнення боргу;

працівник звільняється, але звертається за виплатою нарахованих коштів.

Для стягнення заборгованості із заробітної плати передбачено два основні шляхи — досудовий і судовий.

Досудовий порядок через комісію з трудових спорів

Одним із варіантів є звернення до комісії з трудових спорів (КТС), якщо вона створена на підприємстві. Працівник подає заяву про виплату заборгованості.

Якщо рішення комісії не виконується добровільно у встановлені строки, працівнику видається посвідчення КТС. Воно має статус виконавчого документа і може бути передане до органів державної виконавчої служби.

У Міністерстві юстиції повідомили, що з початку 2026 року за такими посвідченнями понад тисяча працівників отримали виплати на суму понад 22 млн грн. Кошти були стягнуті з комунального підприємства міста Самар у межах виконавчого провадження в Дніпропетровській області.

Судовий порядок стягнення заборгованості

Якщо комісії з трудових спорів на підприємстві немає або працівник не звертається до неї, він має право подати позов до суду. Це стосується і випадків, коли працівник уже звільнений.

Після набрання рішенням суду законної сили видається виконавчий документ, який передається до державної виконавчої служби для примусового стягнення коштів.

За даними Мін’юсту:

на користь 76 працівників підприємства автомобільної та дорожньої галузі стягнуто понад 1,7 млн грн;

понад 100 працівників підприємства-боржника у Дніпрі отримали майже 1 млн грн у результаті виконання судових рішень.

Загальні результати стягнення боргів

У відомстві зазначають, що з початку 2026 року державні виконавці Дніпропетровської області забезпечили стягнення майже 38 млн грн заборгованості із заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із трудовими відносинами. Кошти отримали понад 2500 громадян.

