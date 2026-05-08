Задолженность по зарплате – Минюст объяснил, как работникам вернуть заработанные средства

Работники могут вернуть невыплаченную заработную плату как через комиссии по трудовым спорам, так и через суд.

Заработная плата является оплатой за выполненную работу и профессиональные навыки работника, а ее своевременная выплата относится к основным трудовым гарантиям. В то же время задолженность по зарплате остается распространенной проблемой на предприятиях различных форм собственности. Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Основные ситуации, с которыми сталкиваются работники

Чаще всего возникают две типичные ситуации:

работник продолжает работать, несмотря на невыплату зарплаты, и параллельно принимает меры для взыскания задолженности;

работник увольняется, но обращается за выплатой начисленных средств.

Для взыскания задолженности по заработной плате предусмотрено два основных пути — досудебный и судебный.

Досудебный порядок через комиссию по трудовым спорам

Одним из вариантов является обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС), если она создана на предприятии. Работник подает заявление о выплате задолженности.

Если решение комиссии не выполняется добровольно в установленные сроки, работнику выдается удостоверение КТС. Оно имеет статус исполнительного документа и может быть передано в органы государственной исполнительной службы.

В Министерстве юстиции сообщили, что с начала 2026 года по таким удостоверениям более тысячи работников получили выплаты на сумму свыше 22 млн грн. Средства были взысканы с коммунального предприятия города Самар в рамках исполнительного производства в Днепропетровской области.

Судебный порядок взыскания задолженности

Если комиссии по трудовым спорам на предприятии нет или работник не обращается в нее, он имеет право подать иск в суд. Это касается и случаев, когда работник уже уволен.

После вступления решения суда в законную силу выдается исполнительный документ, который передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

По данным Минюста:

в пользу 76 работников предприятий автомобильной и дорожной отрасли взыскано более 1,7 млн грн;

более 100 работников предприятия-должника в Днепре получили почти 1 млн грн в результате исполнения судебных решений.

Общие результаты взыскания задолженности

В ведомстве отмечают, что с начала 2026 года государственные исполнители Днепропетровской области обеспечили взыскание почти 38 млн грн задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями. Средства получили более 2500 граждан.

