  1. В Украине

Задолженность по зарплате – Минюст объяснил, как работникам вернуть заработанные средства

17:48, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работники могут вернуть невыплаченную заработную плату как через комиссии по трудовым спорам, так и через суд.
Задолженность по зарплате – Минюст объяснил, как работникам вернуть заработанные средства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заработная плата является оплатой за выполненную работу и профессиональные навыки работника, а ее своевременная выплата относится к основным трудовым гарантиям. В то же время задолженность по зарплате остается распространенной проблемой на предприятиях различных форм собственности. Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основные ситуации, с которыми сталкиваются работники

Чаще всего возникают две типичные ситуации:

  • работник продолжает работать, несмотря на невыплату зарплаты, и параллельно принимает меры для взыскания задолженности;
  • работник увольняется, но обращается за выплатой начисленных средств.

Для взыскания задолженности по заработной плате предусмотрено два основных пути — досудебный и судебный.

Досудебный порядок через комиссию по трудовым спорам

Одним из вариантов является обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС), если она создана на предприятии. Работник подает заявление о выплате задолженности.

Если решение комиссии не выполняется добровольно в установленные сроки, работнику выдается удостоверение КТС. Оно имеет статус исполнительного документа и может быть передано в органы государственной исполнительной службы.

В Министерстве юстиции сообщили, что с начала 2026 года по таким удостоверениям более тысячи работников получили выплаты на сумму свыше 22 млн грн. Средства были взысканы с коммунального предприятия города Самар в рамках исполнительного производства в Днепропетровской области.

Судебный порядок взыскания задолженности

Если комиссии по трудовым спорам на предприятии нет или работник не обращается в нее, он имеет право подать иск в суд. Это касается и случаев, когда работник уже уволен.

После вступления решения суда в законную силу выдается исполнительный документ, который передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

По данным Минюста:

  • в пользу 76 работников предприятий автомобильной и дорожной отрасли взыскано более 1,7 млн грн;
  • более 100 работников предприятия-должника в Днепре получили почти 1 млн грн в результате исполнения судебных решений.

Общие результаты взыскания задолженности

В ведомстве отмечают, что с начала 2026 года государственные исполнители Днепропетровской области обеспечили взыскание почти 38 млн грн задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями. Средства получили более 2500 граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг зарплата Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]