Українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: які вимоги до стажу

Деякі українці у 2026 році можуть оформити пенсію раніше 60 років — у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на пільговий вихід та які вимоги до стажу потрібно виконати.

Деякі українці мають право оформити пенсію до досягнення загального пенсійного віку. У ГУ Пенсійного фонду в Запорізькій області зазначили, що йдеться насамперед про людей, які працювали у шкідливих або особливо важких умовах праці.

Такі професії та виробництва включені до спеціальних Списків №1 і №2. Працівники, які мають підтверджений пільговий стаж за цими списками, можуть претендувати на дострокове призначення пенсії.

У ПФУ звернули увагу, що для кожного списку законодавством визначені окремі вимоги — як до тривалості роботи у шкідливих умовах, так і до загального страхового стажу.

Які умови діють для Списку №1

Працівники, які мають право на пільгову пенсію за Списком №1, можуть виходити на пенсію у 50 років.

Для чоловіків необхідно мати не менше 10 років роботи в особливо шкідливих умовах, для жінок — щонайменше 7 років і 6 місяців.

Також встановлені вимоги до загального страхового стажу: чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років стажу, жінкам — 20 років.

Хто може отримати пенсію за Списком №2

Працівникам, професії яких включені до Списку №2, пенсію на пільгових умовах призначають із 55 років.

У цьому випадку чоловікам потрібно підтвердити не менше 12 років і 6 місяців пільгового стажу, а жінкам — 10 років.

Крім того, загальний страховий стаж має становити щонайменше 30 років для чоловіків та 25 років для жінок.

Порядок оформлення пенсій

Водночас в Україні триває оновлення системи призначення та перерахунку пенсій. Очікується, що більшість процесів стане автоматизованою, а перевірка трудового стажу — простішою.

Основні дані про трудову діяльність планують підтягувати з державних реєстрів. Якщо ж інформації буде недостатньо, підтвердити стаж можна буде документами, архівними довідками, показаннями свідків або через судове рішення.

У Пенсійному фонді рекомендують українцям заздалегідь перевіряти інформацію про свій стаж та оцифровувати необхідні документи, щоб уникнути труднощів під час оформлення пенсії.

