  1. В Україні

Українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: які вимоги до стажу

18:06, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деякі українці у 2026 році можуть оформити пенсію раніше 60 років — у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на пільговий вихід та які вимоги до стажу потрібно виконати.
Українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: які вимоги до стажу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі українці мають право оформити пенсію до досягнення загального пенсійного віку. У ГУ Пенсійного фонду в Запорізькій області зазначили, що йдеться насамперед про людей, які працювали у шкідливих або особливо важких умовах праці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такі професії та виробництва включені до спеціальних Списків №1 і №2. Працівники, які мають підтверджений пільговий стаж за цими списками, можуть претендувати на дострокове призначення пенсії.

У ПФУ звернули увагу, що для кожного списку законодавством визначені окремі вимоги — як до тривалості роботи у шкідливих умовах, так і до загального страхового стажу.

Які умови діють для Списку №1

Працівники, які мають право на пільгову пенсію за Списком №1, можуть виходити на пенсію у 50 років.

Для чоловіків необхідно мати не менше 10 років роботи в особливо шкідливих умовах, для жінок — щонайменше 7 років і 6 місяців.

Також встановлені вимоги до загального страхового стажу: чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років стажу, жінкам — 20 років.

Хто може отримати пенсію за Списком №2

Працівникам, професії яких включені до Списку №2, пенсію на пільгових умовах призначають із 55 років.

У цьому випадку чоловікам потрібно підтвердити не менше 12 років і 6 місяців пільгового стажу, а жінкам — 10 років.

Крім того, загальний страховий стаж має становити щонайменше 30 років для чоловіків та 25 років для жінок.

Порядок оформлення пенсій

Водночас в Україні триває оновлення системи призначення та перерахунку пенсій. Очікується, що більшість процесів стане автоматизованою, а перевірка трудового стажу — простішою.

Основні дані про трудову діяльність планують підтягувати з державних реєстрів. Якщо ж інформації буде недостатньо, підтвердити стаж можна буде документами, архівними довідками, показаннями свідків або через судове рішення.

У Пенсійному фонді рекомендують українцям заздалегідь перевіряти інформацію про свій стаж та оцифровувати необхідні документи, щоб уникнути труднощів під час оформлення пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]