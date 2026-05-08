Украинцы могут выйти на пенсию раньше 60 лет: какие требования к стажу

18:06, 8 мая 2026
Некоторые украинцы в 2026 году могут оформить пенсию раньше 60 лет – в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на льготный выход и какие требования к стажу нужно выполнить.
Некоторые украинцы имеют право оформить пенсию до достижения общего пенсионного возраста. В Главном управлении Пенсионного фонда в Запорожской области отметили, что речь прежде всего идет о людях, работавших во вредных или особо тяжелых условиях труда.

Такие профессии и производства включены в специальные Списки №1 и №2. Работники, имеющие подтвержденный льготный стаж по этим спискам, могут претендовать на досрочное назначение пенсии.

В ПФУ обратили внимание, что для каждого списка законодательством определены отдельные требования — как к продолжительности работы во вредных условиях, так и к общему страховому стажу.

Какие условия действуют для Списка №1

Работники, имеющие право на льготную пенсию по Списку №1, могут выходить на пенсию в 50 лет.

Для мужчин необходимо иметь не менее 10 лет работы в особо вредных условиях, для женщин — не менее 7 лет и 6 месяцев.

Также установлены требования к общему страховому стажу: мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет стажа, женщинам — 20 лет.

Кто может получить пенсию по Списку №2

Работникам, профессии которых включены в Список №2, пенсия на льготных условиях назначается с 55 лет.

В этом случае мужчинам необходимо подтвердить не менее 12 лет и 6 месяцев льготного стажа, а женщинам — 10 лет.

Кроме того, общий страховой стаж должен составлять не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Порядок оформления пенсий

В то же время в Украине продолжается обновление системы назначения и перерасчета пенсий. Ожидается, что большинство процессов станет автоматизированным, а проверка трудового стажа — более простой.

Основные данные о трудовой деятельности планируют подтягивать из государственных реестров. Если же информации будет недостаточно, подтвердить стаж можно будет документами, архивными справками, показаниями свидетелей или через судебное решение.

В Пенсионном фонде рекомендуют украинцам заранее проверять информацию о своем стаже и оцифровывать необходимые документы, чтобы избежать трудностей при оформлении пенсии.

