Іноземцям у ЗСУ спростили отримання та обмін водійських посвідчень

Іноземці та особи без громадянства, які проходять службу у Силах оборони України, тепер можуть за спрощеною процедурою отримати або обміняти українське посвідчення водія, пройти навчання в автошколах та скласти іспити у сервісних центрах МВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іноземці, які служать у Силах оборони України або планують долучитися до захисту держави, тепер можуть навчатися в акредитованих автошколах і складати іспити в сервісних центрах МВС для отримання українського посвідчення водія.

Для них також спростили порядок отримання адміністративних послуг, зокрема скоротили перелік документів, необхідних для звернення.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №228. Вони діють під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення або скасування, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Що саме змінилось

Щоб отримати або обміняти посвідчення водія, іноземним військовослужбовцям достатньо подати:

дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

військовий квиток;

довідку про проходження військової служби, оформлену в установленому порядку.

У межах цієї процедури іноземці та особи без громадянства, які проходять службу в українському війську, можуть:

пройти навчання в автошколі України;

скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія вперше;

обміняти національне посвідчення водія іноземної держави на українське;

у разі втрати іноземного посвідчення — отримати українське.

При цьому складання теоретичного та практичного іспитів залишається обов’язковим у випадках, визначених законодавством та міжнародними договорами України.

Хто може скористатися

Спрощена процедура поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які:

уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, Національній гвардії України або Державній спеціальній службі транспорту;

мають документальне підтвердження проходження служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.