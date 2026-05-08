  В Україні

Іноземцям у ЗСУ спростили отримання та обмін водійських посвідчень

19:00, 8 травня 2026
Іноземці та особи без громадянства, які проходять службу у Силах оборони України, тепер можуть за спрощеною процедурою отримати або обміняти українське посвідчення водія, пройти навчання в автошколах та скласти іспити у сервісних центрах МВС.
Іноземці, які служать у Силах оборони України або планують долучитися до захисту держави, тепер можуть навчатися в акредитованих автошколах і складати іспити в сервісних центрах МВС для отримання українського посвідчення водія.

Для них також спростили порядок отримання адміністративних послуг, зокрема скоротили перелік документів, необхідних для звернення.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №228. Вони діють під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення або скасування, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Що саме змінилось 

Щоб отримати або обміняти посвідчення водія, іноземним військовослужбовцям достатньо подати:

  • дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;
  • військовий квиток;
  • довідку про проходження військової служби, оформлену в установленому порядку.

У межах цієї процедури іноземці та особи без громадянства, які проходять службу в українському війську, можуть:

  • пройти навчання в автошколі України;
  • скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія вперше;
  • обміняти національне посвідчення водія іноземної держави на українське;
  • у разі втрати іноземного посвідчення — отримати українське.

При цьому складання теоретичного та практичного іспитів залишається обов’язковим у випадках, визначених законодавством та міжнародними договорами України.

Хто може скористатися

Спрощена процедура поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які:

  • уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, Національній гвардії України або Державній спеціальній службі транспорту;
  • мають документальне підтвердження проходження служби.

ЗСУ посвідчення водія іноземець сервісний центр МВС

