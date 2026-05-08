Іноземцям у ЗСУ спростили отримання та обмін водійських посвідчень
Іноземці, які служать у Силах оборони України або планують долучитися до захисту держави, тепер можуть навчатися в акредитованих автошколах і складати іспити в сервісних центрах МВС для отримання українського посвідчення водія.
Для них також спростили порядок отримання адміністративних послуг, зокрема скоротили перелік документів, необхідних для звернення.
Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №228. Вони діють під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення або скасування, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.
Що саме змінилось
Щоб отримати або обміняти посвідчення водія, іноземним військовослужбовцям достатньо подати:
- дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;
- військовий квиток;
- довідку про проходження військової служби, оформлену в установленому порядку.
У межах цієї процедури іноземці та особи без громадянства, які проходять службу в українському війську, можуть:
- пройти навчання в автошколі України;
- скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія вперше;
- обміняти національне посвідчення водія іноземної держави на українське;
- у разі втрати іноземного посвідчення — отримати українське.
При цьому складання теоретичного та практичного іспитів залишається обов’язковим у випадках, визначених законодавством та міжнародними договорами України.
Хто може скористатися
Спрощена процедура поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які:
- уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, Національній гвардії України або Державній спеціальній службі транспорту;
- мають документальне підтвердження проходження служби.
