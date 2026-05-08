Иностранцам в ВСУ упростили получение и обмен водительских удостоверений
Иностранцы, которые служат в Силах обороны Украины или планируют присоединиться к защите государства, теперь могут обучаться в аккредитованных автошколах и сдавать экзамены в сервисных центрах МВД для получения украинского водительского удостоверения.
Для них также упростили порядок получения административных услуг, в частности сократили перечень документов, необходимых для обращения.
Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №228. Они действуют во время военного положения и ещё три месяца после его завершения или отмены, отметили в Главном сервисном центре МВД.
Что именно изменилось
Чтобы получить или обменять водительское удостоверение, иностранным военнослужащим достаточно подать:
действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
военный билет;
справку о прохождении военной службы, оформленную в установленном порядке.
В рамках этой процедуры иностранцы и лица без гражданства, проходящие службу в украинской армии, могут:
- пройти обучение в автошколе Украины;
- сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД и впервые получить водительское удостоверение;
- обменять национальное водительское удостоверение иностранного государства на украинское;
- в случае утраты иностранного удостоверения — получить украинское.
При этом сдача теоретического и практического экзаменов остаётся обязательной в случаях, предусмотренных законодательством и международными договорами Украины.
Кто может воспользоваться
Упрощённая процедура распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые:
заключили контракт на прохождение военной службы в Вооружённых Силах Украины, Национальной гвардии Украины или Государственной специальной службе транспорта;
имеют документальное подтверждение прохождения службы.
