Иностранцам в ВСУ упростили получение и обмен водительских удостоверений

19:00, 8 мая 2026
Иностранцы и лица без гражданства, которые проходят службу в Силах обороны Украины, теперь могут по упрощенной процедуре получить или обменять украинское водительское удостоверение, пройти обучение в автошколах и сдать экзамены в сервисных центрах МВД.
Иностранцы, которые служат в Силах обороны Украины или планируют присоединиться к защите государства, теперь могут обучаться в аккредитованных автошколах и сдавать экзамены в сервисных центрах МВД для получения украинского водительского удостоверения.

Для них также упростили порядок получения административных услуг, в частности сократили перечень документов, необходимых для обращения.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №228. Они действуют во время военного положения и ещё три месяца после его завершения или отмены, отметили в Главном сервисном центре МВД.

Что именно изменилось

Чтобы получить или обменять водительское удостоверение, иностранным военнослужащим достаточно подать:

действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
военный билет;

справку о прохождении военной службы, оформленную в установленном порядке.

В рамках этой процедуры иностранцы и лица без гражданства, проходящие службу в украинской армии, могут:

  • пройти обучение в автошколе Украины;
  • сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД и впервые получить водительское удостоверение;
  • обменять национальное водительское удостоверение иностранного государства на украинское;
  • в случае утраты иностранного удостоверения — получить украинское.

При этом сдача теоретического и практического экзаменов остаётся обязательной в случаях, предусмотренных законодательством и международными договорами Украины.

Кто может воспользоваться

Упрощённая процедура распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые:

заключили контракт на прохождение военной службы в Вооружённых Силах Украины, Национальной гвардии Украины или Государственной специальной службе транспорта;
имеют документальное подтверждение прохождения службы.

