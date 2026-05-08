Психіатричну допомогу в Україні хочуть перевести з лікарень у громади: що зміниться

19:18, 8 травня 2026
В Україні планують реформувати психіатричну допомогу та систему підтримки людей із психічними розладами
Психіатричну допомогу в Україні хочуть перевести з лікарень у громади: що зміниться
У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся круглий стіл щодо забезпечення соціальних та інших прав людей із психічними та поведінковими розладами, які не перебувають у спеціалізованих закладах.

Під час заходу учасники обговорили актуальні проблеми доступу таких осіб до медичних, соціальних та правових послуг, питання міжвідомчої взаємодії, розвиток підтриманого проживання у громадах, а також механізми супроводу людей із психічними розладами поза межами стаціонарних закладів.

Учасники наголосили, що одним із ключових напрямів державної політики залишається деінституалізація інтернатних закладів та створення умов для незалежного проживання людей у громадах із необхідною соціальною та медичною підтримкою.

Під час дискусії зазначалося, що ухвалений у 2025 році Закон «Про систему охорони психічного здоров’я в Україні» передбачає розвиток амбулаторної допомоги та надання послуг у громадах замість тривалого перебування людей у психіатричних стаціонарах. Також зверталася увага на те, що через недостатній розвиток соціальних послуг психіатричні заклади часто змушені виконувати соціальні функції.

Окремо обговорювали питання примусової госпіталізації та необхідність дотримання прав людини під час застосування таких процедур. Учасники наголосили, що примусове лікування можливе виключно за рішенням суду, а сама наявність психічного розладу не може бути підставою для ізоляції людини.

Представники системи охорони здоров’я та соціального захисту зазначили, що Програма медичних гарантій уже включає маршрути пацієнтів та механізми взаємодії між медичною і соціальною сферами, однак у багатьох громадах досі бракує підтриманого проживання, соціальних послуг та фахівців для роботи з людьми, які потребують психосоціальної підтримки.

Також під час круглого столу порушувалися питання безпеки соціальних працівників, складності виконання судових рішень щодо примусового лікування, проблеми доставки пацієнтів до суду та необхідності удосконалення процедур оцінки психічного стану осіб.

Представники громадських організацій звернули увагу, що громади нерівномірно забезпечені соціальними послугами, а механізми взаємодії між системами охорони здоров’я, соціального захисту та психічного здоров’я залишаються недостатньо врегульованими.

Водночас були відзначені окремі громади, які вже розвивають підтримане проживання та інші доглядові послуги, зокрема у прифронтових регіонах.

За підсумками заходу учасники наголосили на необхідності посилення міжвідомчої координації, розвитку системи соціальних послуг та створення ефективних механізмів підтримки людей із психічними та поведінковими розладами на рівні громад.

