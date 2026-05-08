Психиатрическую помощь в Украине хотят перевести из больниц в общины: что изменится

В Украине планируется реформировать психиатрическую помощь и систему поддержки людей с психическими расстройствами

В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялся круглый стол по обеспечению социальных и других прав людей с психическими и поведенческими расстройствами, которые не находятся в специализированных учреждениях.

Во время мероприятия участники обсудили актуальные проблемы доступа таких лиц к медицинским, социальным и правовым услугам, вопросы межведомственного взаимодействия, развитие поддерживаемого проживания в громадах, а также механизмы сопровождения людей с психическими расстройствами вне стационарных учреждений.

Участники подчеркнули, что одним из ключевых направлений государственной политики остается деинституционализация интернатных учреждений и создание условий для независимого проживания людей в громадах с необходимой социальной и медицинской поддержкой.

Во время дискуссии отмечалось, что принятый в 2025 году Закон «О системе охраны психического здоровья в Украине» предусматривает развитие амбулаторной помощи и предоставление услуг в громадах вместо длительного пребывания людей в психиатрических стационарах. Также обращалось внимание на то, что из-за недостаточного развития социальных услуг психиатрические учреждения часто вынуждены выполнять социальные функции.

Отдельно обсуждались вопросы принудительной госпитализации и необходимость соблюдения прав человека при применении таких процедур. Участники подчеркнули, что принудительное лечение возможно исключительно по решению суда, а само наличие психического расстройства не может быть основанием для изоляции человека.

Представители системы здравоохранения и социальной защиты отметили, что Программа медицинских гарантий уже включает маршруты пациентов и механизмы взаимодействия между медицинской и социальной сферами, однако во многих громадах до сих пор не хватает поддерживаемого проживания, социальных услуг и специалистов для работы с людьми, нуждающимися в психосоциальной поддержке.

Также во время круглого стола поднимались вопросы безопасности социальных работников, сложности исполнения судебных решений о принудительном лечении, проблемы доставки пациентов в суд и необходимости совершенствования процедур оценки психического состояния лиц.

Представители общественных организаций обратили внимание, что громады неравномерно обеспечены социальными услугами, а механизмы взаимодействия между системами здравоохранения, социальной защиты и психического здоровья остаются недостаточно урегулированными. В то же время были отмечены отдельные громады, которые уже развивают поддерживаемое проживание и другие уходовые услуги, в частности в прифронтовых регионах.

По итогам мероприятия участники подчеркнули необходимость усиления межведомственной координации, развития системы социальных услуг и создания эффективных механизмов поддержки людей с психическими и поведенческими расстройствами на уровне громад.

