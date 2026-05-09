Яку молоду картоплю не можна купувати: головні ознаки небезпечного продукту

Як правильно обрати молоду картоплю без нітратів і хімії, які ознаки небезпечної картоплі та чому не можна купувати позеленілі чи почорнілі коренеплоди — пояснили фахівці Держпродспоживслужби.

У розпал сезону молодої картоплі українці активно купують один із найпопулярніших літніх продуктів. Водночас багатьох хвилює питання якості коренеплодів та ризику придбати картоплю з надмірним вмістом хімічних речовин.

Спеціалісти зазначають, що найкращим варіантом є картопля, вирощена на власному городі. Проте якщо такої можливості немає, покупцям радять дотримуватися кількох простих правил.

Так, у молодої картоплі шкірка має бути дуже тонкою та легко злущуватися навіть при легкому терті пальцем. Найкраще обирати картоплини середнього розміру, адже надто великі плоди можуть свідчити про використання значної кількості хімічних добрив.

Також варто звернути увагу на вологу всередині картоплини. Якщо при натисканні нігтем у заглибленні з’являється водичка, це може бути ознакою надмірного використання хімічних речовин під час вирощування.

У Держпродспоживслужбі наголошують: картопля повинна бути цілою, без пошкоджень і плям. Якщо трапляються почорнілі картоплини, від покупки краще відмовитися, оскільки це може бути ознакою фітофтори — захворювання, яке часто вражає плід зсередини і майже непомітне зовні.

Окремо фахівці застерігають від купівлі позеленілої картоплі. Зелений колір з’являється через вироблення соланіну — токсичної речовини, яка накопичується під впливом світла. Таку картоплю радять не вживати, а якщо зелені ділянки незначні — зрізати їх товстим шаром.

Також покупцям рекомендують не робити великих запасів молодої картоплі. Її краще споживати одразу після придбання. Якщо ж картоплю потрібно зберігати, її слід тримати у темному місці — у щільному пакеті або накритою темною тканиною.

Крім того, ознакою неякісного продукту може бути надто тривале варіння або сторонній запах під час приготування. Таку картоплю вживати не рекомендується.

Фахівці додають, що на прилавках магазинів можна зустріти як миту, так і немиту картоплю. Принципової різниці між ними немає, однак на чистих коренеплодах значно легше помітити дефекти та ознаки псування.

