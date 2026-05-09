Какой молодой картофель нельзя покупать: главные признаки опасного продукта

Как правильно выбрать молодой картофель без нитратов и химии, каковы признаки опасного картофеля и почему нельзя покупать позеленевшие или почерневшие корнеплоды, — объяснили специалисты Госпродпотребслужбы.

В разгар сезона молодой картошки украинцы активно покупают один из самых популярных летних продуктов. В то же время многих волнует вопрос качества корнеплодов и риск приобрести картофель с чрезмерным содержанием химических веществ.

Специалисты отмечают, что лучшим вариантом является картофель, выращенный на собственном огороде. Однако если такой возможности нет, покупателям советуют придерживаться нескольких простых правил.

Так, у молодой картошки кожура должна быть очень тонкой и легко счищаться даже при легком трении пальцем. Лучше всего выбирать картофелины среднего размера, поскольку слишком крупные плоды могут свидетельствовать об использовании большого количества химических удобрений.

Также стоит обратить внимание на влагу внутри картофелины. Если при нажатии ногтем в углублении появляется водичка, это может быть признаком чрезмерного использования химических веществ при выращивании.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: картофель должен быть целым, без повреждений и пятен. Если попадаются почерневшие картофелины, от покупки лучше отказаться, поскольку это может быть признаком фитофторы — заболевания, которое часто поражает плод изнутри и почти незаметно снаружи.

Отдельно специалисты предостерегают от покупки позеленевшего картофеля. Зеленый цвет появляется из-за выработки соланина — токсичного вещества, которое накапливается под воздействием света. Такой картофель советуют не употреблять, а если зеленые участки незначительные — срезать их толстым слоем.

Также покупателям рекомендуют не делать больших запасов молодой картошки. Ее лучше употреблять сразу после покупки. Если же картофель нужно хранить, его следует держать в темном месте — в плотном пакете или накрытым темной тканью.

Кроме того, признаком некачественного продукта может быть слишком долгое варение или посторонний запах во время приготовления. Такой картофель употреблять не рекомендуется.

Специалисты добавляют, что на прилавках магазинов можно встретить как мытый, так и немытый картофель. Принципиальной разницы между ними нет, однако на чистых корнеплодах значительно легче заметить дефекты и признаки порчи.

