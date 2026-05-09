  1. В Україні

Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначення на посаду прем’єра Угорщини

18:47, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленський запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами «на основі добросусідства й поваги до наших людей».
Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначення на посаду прем’єра Угорщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра з призначенням на посаду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи», – зазначив український лідер у соцмережі Х.

Зеленський також запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами «на основі добросусідства й поваги до наших людей».

Він додав, що разом Україна та Угорщина можуть додати «більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу».

«Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді», – резюмував Президент.

Нагадаємо, Петер Мадяр 9 травня склав присягу на посаді прем’єр-міністра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Угорщина Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]