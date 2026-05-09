Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначення на посаду прем’єра Угорщини

Президент України Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра з призначенням на посаду.

«Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи», – зазначив український лідер у соцмережі Х.

Зеленський також запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами «на основі добросусідства й поваги до наших людей».

Він додав, що разом Україна та Угорщина можуть додати «більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу».

«Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді», – резюмував Президент.

Нагадаємо, Петер Мадяр 9 травня склав присягу на посаді прем’єр-міністра.

