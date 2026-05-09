Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с назначением на должность премьера Венгрии

Зеленский заверил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между странами «на основе добрососедства и уважения к нашим людям».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с назначением на должность.

«Поздравляю Петера Мадьяра с назначением и началом работы на должности премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы», — отметил украинский лидер в соцсети Х.

Зеленский также заверил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между странами «на основе добрососедства и уважения к нашим людям».

Он добавил, что вместе Украина и Венгрия могут добавить «больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу».

«Желаю успехов и хороших результатов на должности», — резюмировал Президент.

Напомним, Петер Мадьяр 9 мая принес присягу на должности премьер-министра.

