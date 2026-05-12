  1. В Україні

Деяким українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: перелік підстав

08:30, 12 травня 2026
Основні причини, через які заявникам можуть відмовити у видачі закордонного паспорта.
В Україні громадянам можуть відмовити в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон у низці випадків, передбачених законодавством.

Підставою для відмови може бути те, що особа не є громадянином України. Також закордонний паспорт не оформлять, якщо за його отриманням звернулася особа до 16 років або її представники не мають документів, які підтверджують відповідні повноваження.

Крім того, відмову можуть отримати заявники, які вже мають два чинні закордонні паспорти на момент звернення.

Ще однією причиною є подання неповного пакета документів або інформації, необхідних для оформлення документа. Також підставою для відмови може стати невідповідність даних заявника інформації, що міститься у державних реєстрах та відомчих базах даних.

У міграційній службі наголошують: рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта доводиться до відома заявника у встановлені строки із зазначенням конкретних причин.

Якщо заява подавалася через уповноваженого суб’єкта, письмове повідомлення про прийняте рішення передають через такого посередника для подальшого вручення заявнику.

Після усунення причин відмови або зміни обставин громадянин має право повторно звернутися для оформлення закордонного паспорта.

Стрічка новин

