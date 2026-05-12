Некоторым украинцам могут отказать в выдаче заграничного паспорта: перечень оснований

Основные причины, по которым заявителям могут отказать в выдаче заграничного паспорта.

В Украине гражданам могут отказать в оформлении или выдаче паспорта для выезда за границу в ряде случаев, предусмотренных законодательством.

Основанием для отказа может быть то, что лицо не является гражданином Украины. Также заграничный паспорт не оформят, если за его получением обратилось лицо младше 16 лет или его представители не имеют документов, подтверждающих соответствующие полномочия.

Кроме того, отказ могут получить заявители, которые уже имеют два действующих заграничных паспорта на момент обращения.

Еще одной причиной является подача неполного пакета документов или информации, необходимых для оформления документа. Также основанием для отказа может стать несоответствие данных заявителя информации, содержащейся в государственных реестрах и ведомственных базах данных.

В миграционной службе подчеркивают: решение об отказе в оформлении или выдаче паспорта доводится до сведения заявителя в установленные сроки с указанием конкретных причин.

Если заявление подавалось через уполномоченного субъекта, письменное уведомление о принятом решении передают через такого посредника для дальнейшего вручения заявителю.

После устранения причин отказа или изменения обстоятельств гражданин имеет право повторно обратиться для оформления заграничного паспорта.

