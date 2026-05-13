ВРП з початку року внесла подання про призначення 62 суддів

14:45, 13 травня 2026
Найбільше суддів ВРП рекомендувала до апеляційних загальних судів.
Протягом січня – квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 62 кандидатів на посади суддів.

Найбільше кандидатів рекомендовано до апеляційних загальних судів.

Мова йде про призначення:

  • до місцевих загальних судів — 10 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів – 1 суддю;
  • до апеляційних загальних судів – 38 суддів;
  • до апеляційних господарських судів – 8 суддів;
  • до апеляційних адміністративних судів – 5 суддів.

Президент України Володимир Зеленський з початку 2026 року підтримав подання ВРП про призначення 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

