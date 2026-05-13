ВРП з початку року внесла подання про призначення 62 суддів

Найбільше суддів ВРП рекомендувала до апеляційних загальних судів.

Протягом січня – квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 62 кандидатів на посади суддів.

Мова йде про призначення:

до місцевих загальних судів — 10 суддів;

до місцевих адміністративних судів – 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 38 суддів;

до апеляційних господарських судів – 8 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 5 суддів.

Президент України Володимир Зеленський з початку 2026 року підтримав подання ВРП про призначення 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

