ВСП с начала года внес представление о назначении 62 судей
В течение января – апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 62 кандидатов на должности судей.
Больше всего кандидатов рекомендовано в апелляционные общие суды.
Речь идет о назначении:
- в местные общие суды — 10 судей;
- в местные административные суды – 1 судьи;
- в апелляционные общие суды – 38 судей;
- в апелляционные хозяйственные суды – 8 судей;
- в апелляционные административные суды – 5 судей.
Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.
Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.
В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.
Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.
