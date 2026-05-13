ВСП с начала года внес представление о назначении 62 судей

14:45, 13 мая 2026
Больше всего судей ВСП рекомендовал в апелляционные общие суды.
В течение января – апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 62 кандидатов на должности судей.

Больше всего кандидатов рекомендовано в апелляционные общие суды.

Речь идет о назначении:

  • в местные общие суды — 10 судей;
  • в местные административные суды – 1 судьи;
  • в апелляционные общие суды – 38 судей;
  • в апелляционные хозяйственные суды – 8 судей;
  • в апелляционные административные суды – 5 судей.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

