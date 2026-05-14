Які угоди можуть самостійно укладати діти до 14 років: обмеження, передбачені законом

Діти до 14 років можуть бути учасниками цивільних правовідносин, однак закон суттєво обмежує перелік правочинів, які вони мають право укладати самостійно. Йдеться лише про дрібні побутові угоди, що відповідають їхньому віку та розвитку.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, малолітні особи можуть самостійно укладати лише ті правочини, які стосуються предметів невисокої вартості та відповідають їхньому фізичному, духовному чи соціальному розвитку.

Правочин, укладений малолітньою особою поза межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений батьками, усиновлювачами або опікуном. Вважається, що угоду погоджено, якщо протягом одного місяця дорослі не заявили претензій іншій стороні.

Якщо ж такого схвалення немає, правочин вважається нікчемним, тобто не створює юридичних наслідків.

Як зазначають у Мін’юсті: разом із тим суд може визнати такий правочин дійсним за заявою заінтересованої особи, якщо буде доведено, що його укладення відповідало інтересам дитини та принесло їй користь.

У разі, коли однією зі сторін правочину була повністю дієздатна особа, вона зобов’язана повернути батькам або опікуну все отримане від малолітньої особи. Крім того, така особа має компенсувати збитки, якщо знала або могла припускати, що інша сторона є малолітньою.

Батьки, усиновлювачі чи опікун, своєю чергою, повинні повернути дієздатній стороні все отримане за правочином у натурі. Якщо це неможливо, відшкодовується вартість майна за цінами на момент компенсації.

Якщо ж правочин укладено між двома малолітніми особами, кожна з них має повернути іншій усе одержане. У випадку неможливості повернення майна суд може покласти обов’язок із відшкодування його вартості на батьків, усиновлювачів або опікуна, якщо буде встановлено їхню винну поведінку.

