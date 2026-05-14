Какие сделки могут самостоятельно заключать дети до 14 лет: ограничения, предусмотренные законом

Детям до 14 лет разрешено заключать только мелкие бытовые сделки, которые соответствуют их возрасту и имеют невысокую стоимость.

Дети до 14 лет могут быть участниками гражданских правоотношений, однако закон существенно ограничивает перечень сделок, которые они имеют право заключать самостоятельно. Речь идет только о мелких бытовых сделках, соответствующих их возрасту и развитию.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, малолетние лица могут самостоятельно заключать только те сделки, которые касаются предметов невысокой стоимости и соответствуют их физическому, духовному или социальному развитию.

Сделка, заключенная малолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности, может быть впоследствии одобрена родителями, усыновителями или опекуном. Считается, что сделка согласована, если в течение одного месяца взрослые не заявили претензий другой стороне.

Если же такого одобрения нет, сделка считается ничтожной, то есть не создает юридических последствий.

Как отмечают в Минюсте: вместе с тем суд может признать такую сделку действительной по заявлению заинтересованного лица, если будет доказано, что ее заключение соответствовало интересам ребенка и принесло ему пользу.

В случае, если одной из сторон сделки было полностью дееспособное лицо, оно обязано вернуть родителям или опекуну все полученное от малолетнего лица. Кроме того, такое лицо должно возместить убытки, если знало или могло предполагать, что другая сторона является малолетней.

Родители, усыновители или опекун, в свою очередь, должны вернуть дееспособной стороне все полученное по сделке в натуре. Если это невозможно, возмещается стоимость имущества по ценам, действующим на момент компенсации.

Если же сделка заключена между двумя малолетними лицами, каждое из них должно вернуть другому все полученное. В случае невозможности возврата имущества суд может возложить обязанность по возмещению его стоимости на родителей, усыновителей или опекуна, если будет установлено их виновное поведение.

