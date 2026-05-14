  1. В Україні

Зарядка може вибухнути – українців попередили про небезпеку несертифікованих пристроїв

17:51, 14 травня 2026
У Держпродспоживслужбі наголосили, що неякісні зарядні пристрої можуть спричинити пожежу, ураження струмом або коротке замикання.
Неналежна якість зарядок може призвести до ураження струмом, пожежі або вибуху. Споживачам радять перевіряти маркування та купувати техніку лише в офіційних продавців. Про це повідомили в Держпродспоживслужба.

Зарядний пристрій для мобільного телефону є одним із найпоширеніших електроприладів серед споживачів. Водночас його якість і безпечність мають ключове значення, оскільки несертифіковані або небезпечні пристрої можуть вибухнути, спричинити ураження електричним струмом, пожежу, коротке замикання або задимлення.

У службі зазначили, що зарядні пристрої для мобільних телефонів входять до переліку продукції, щодо якої здійснюється державний ринковий нагляд.

Такі пристрої повинні відповідати вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою уряду №1067 від 16 грудня 2015 року.

У відомстві нагадали, що маркування зарядного пристрою обов’язково повинно містити знак відповідності технічним регламентам, тип або модель виробу, а також партійний чи серійний номер для ідентифікації продукції.

Споживачам рекомендують купувати техніку лише в офіційних продавців — у стаціонарних магазинах або онлайн-магазинах, де вказана повна інформація про продавця, зокрема назва та контактні дані.

Також у службі радять обов’язково вимагати документ, який підтверджує оплату товару.

Держспоживслужба електроенергія

