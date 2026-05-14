  1. В Украине

Зарядное устройство может взорваться – украинцев предупредили об опасности несертифицированных устройств

17:51, 14 мая 2026
В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что некачественные зарядные устройства могут привести к пожару, поражению электрическим током или короткому замыканию.
Ненадлежащее качество зарядных устройств может привести к поражению током, пожару или взрыву. Потребителям рекомендуют проверять маркировку и покупать технику только у официальных продавцов. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Зарядное устройство для мобильного телефона является одним из самых распространенных электроприборов среди потребителей. В то же время его качество и безопасность имеют ключевое значение, поскольку несертифицированные или опасные устройства могут взорваться, привести к поражению электрическим током, пожару, короткому замыканию или задымлению.

В службе отметили, что зарядные устройства для мобильных телефонов входят в перечень продукции, в отношении которой осуществляется государственный рыночный надзор.

Такие устройства должны соответствовать требованиям Технического регламента низковольтного электрического оборудования, утвержденного постановлением правительства №1067 от 16 декабря 2015 года.

В ведомстве напомнили, что маркировка зарядного устройства обязательно должна содержать знак соответствия техническим регламентам, тип или модель изделия, а также партийный или серийный номер для идентификации продукции.

Потребителям рекомендуют покупать технику только у официальных продавцов — в стационарных магазинах или онлайн-магазинах, где указана полная информация о продавце, в частности название и контактные данные.

Кроме того, в службе советуют обязательно требовать документ, подтверждающий оплату товара.

