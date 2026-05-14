Половина шкіл в Україні має проблеми з академічною доброчесністю — ситуація погіршилася

Найслабшими місцями українських шкіл залишаються академічна доброчесність та повільне впровадження сучасних форматів навчання.

У школах України дедалі частіше впроваджують партнерський підхід у навчанні, однак проблема академічної доброчесності залишається однією з найслабших ланок освітньої системи. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За даними аналізу якості освітнього процесу у закладах загальної середньої, під час 96% відвіданих уроків учителі демонстрували доброзичливе та позитивне ставлення до учнів. На 82% занять фіксували партнерські взаємини між педагогами та дітьми, що свідчить про поступову зміну шкільної культури. Водночас у 3% випадків зафіксовано прояви авторитарного стилю викладання.

У комітеті наголосили, що загальна динаміка є позитивною, особливо з огляду на те, що українські педагоги продовжують працювати в умовах війни.

Разом із тим найгірші показники стосуються організації педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності. Минулого року 53% закладів освіти отримали оцінку на рівні, що потребує покращення, ще 3% — на низькому рівні. Порівняно з 2020–2021 роками ситуація погіршилася, що, за оцінкою комітету, свідчить про недостатню інтеграцію принципів доброчесності у повсякденну педагогічну практику.

Також аналіз показав, що форми організації навчання змінюються повільно. На 93% відвіданих уроків переважає фронтальна форма роботи. Індивідуальний підхід застосовували на 53% занять, групову роботу — на 31%, а роботу в парах — лише на 30% уроків.

Водночас цифрові технології вже стали звичним елементом навчального процесу. Інформаційно-комунікаційні технології використовували на 82% занять, тобто більшість учителів застосовують цифрові інструменти під час навчання.

У комітеті зазначили, що цифровізація має не лише доповнювати уроки технологіями, а й змінювати саму модель навчання — робити її більш інтерактивною, практичною та орієнтованою на учня.

