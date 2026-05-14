Половина школ в Украине имеет проблемы с академической добросовестностью — ситуация ухудшилась

14:36, 14 мая 2026
Самыми слабыми местами украинских школ остаются академическая добросовестность и медленное внедрение современных форматов обучения.
Фото: element5digital \ unsplash
В школах Украины все чаще внедряют партнерский подход в обучении, однако проблема академической добросовестности остается одним из самых слабых звеньев образовательной системы. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По данным анализа качества образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, во время 96% посещенных уроков учителя демонстрировали доброжелательное и позитивное отношение к ученикам. На 82% занятий фиксировались партнерские взаимоотношения между педагогами и детьми, что свидетельствует о постепенном изменении школьной культуры. В то же время в 3% случаев зафиксированы проявления авторитарного стиля преподавания.

В комитете подчеркнули, что общая динамика является положительной, особенно учитывая то, что украинские педагоги продолжают работать в условиях войны.

Вместе с тем худшие показатели касаются организации педагогической деятельности на принципах академической добросовестности. В прошлом году 53% учебных заведений получили оценку на уровне, требующем улучшения, еще 3% — на низком уровне. По сравнению с 2020–2021 годами ситуация ухудшилась, что, по оценке комитета, свидетельствует о недостаточной интеграции принципов добросовестности в повседневную педагогическую практику.

Также анализ показал, что формы организации обучения меняются медленно. На 93% посещенных уроков преобладает фронтальная форма работы. Индивидуальный подход применяли на 53% занятий, групповую работу — на 31%, а работу в парах — лишь на 30% уроков.

В то же время цифровые технологии уже стали привычным элементом учебного процесса. Информационно-коммуникационные технологии использовались на 82% занятий, то есть большинство учителей применяют цифровые инструменты во время обучения.

В комитете отметили, что цифровизация должна не только дополнять уроки технологиями, но и изменять саму модель обучения — делать ее более интерактивной, практической и ориентированной на ученика.

