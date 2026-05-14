В Україні можуть переглянути зміни щодо виплат родинам полонених і безвісти зниклих військових

На сайті уряду зареєстрували петицію із закликом переглянути законопроєкт №13646 щодо соціальних гарантій для родин полонених і безвісти зниклих військовослужбовців.

На сайті уряду зареєстрували петицію №41/009257-26еп із закликом скасувати законопроєкт №13646, який стосується соціальних гарантій для родин безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. У зверненні заявляють про ризик звуження чинних виплат і гарантій для сімей захисників.

Автор петиції вимагає переглянути положення законопроєкту щодо встановлення єдиного граничного обсягу виплат, не допустити скорочення вже існуючих соціальних гарантій, надати офіційні роз’яснення стосовно застосування перехідних положень, а також провести публічне обговорення із залученням родин безвісти зниклих військовослужбовців.

У тексті петиції наголошується, що держава має забезпечити повні та безумовні соціальні гарантії для родин військових, які стали на захист України.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Документ передбачає низку гарантій для громадян, які проходять військову службу. Ухвалені зміни передбачають збереження робочого місця та посади за працівниками, які були призвані або направлені на військову службу. Трудові гарантії діятимуть на весь період служби.

Крім того, передбачено виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки.

