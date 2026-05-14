В Украине могут пересмотреть изменения относительно выплат семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих

15:41, 14 мая 2026
На сайте правительства зарегистрировали петицию с призывом пересмотреть законопроект №13646 о социальных гарантиях для семей пленных и без вести пропавших военнослужащих.
На сайте правительства зарегистрировали петицию №41/009257-26эп с призывом отменить законопроект №13646, касающийся социальных гарантий для семей без вести пропавших и пленных военнослужащих. В обращении заявляют о риске сужения действующих выплат и гарантий семей защитников.

Автор петиции требует пересмотреть положения законопроекта об установлении единого предельного объема выплат, не допустить сокращения существующих социальных гарантий, предоставить официальные разъяснения относительно применения переходных положений, а также провести публичное обсуждение с привлечением семей без вести пропавших военнослужащих.

В тексте петиции отмечается, что государство должно обеспечить полные и безусловные социальные гарантии для семей военных, вставших на защиту Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада поддержала законопроект № 13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Документ предусматривает ряд гарантий для граждан, проходящих военную службу. Принятые изменения предполагают сохранение рабочего места и должности за работниками, призванными или направленными на военную службу. Трудовые гарантии будут действовать на весь период службы.

Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

