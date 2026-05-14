В Україні зменшили вартість онлайн-реєстрації торговельних марок і патентів

Кабінет міністрів змінив правила сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на торговельні марки, патенти, промислові зразки та інші об’єкти інтелектуальної власності. Відтепер ветерани-підприємці зможуть користуватися значними пільгами під час оформлення таких прав, а подання заявок в електронному форматі стане дешевшим для всіх заявників.

Зокрема, уряд вніс зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Документ передбачає нові пільги для суб’єктів ветеранського підприємництва, а також уточнює правила електронного подання заявок та застосування знижок.

Згідно з постановою, у разі подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі збори за низкою кодів сплачуватимуться у розмірі 90% від встановленої суми.

Окремі пільги запроваджено для суб’єктів ветеранського підприємництва. Так, вони зможуть сплачувати:

25% від встановленого збору — за заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів та за відповідні патенти чи свідоцтва;

50% від встановленого збору — за заявки на торговельні марки, географічні зазначення та свідоцтва на торговельні марки.

Якщо об’єкт інтелектуальної власності оформлюється спільно із особою, яка не має статусу суб’єкта ветеранського підприємництва, розмір збору становитиме:

50% від встановленої суми — для винаходів, корисних моделей, промислових зразків і компонувань напівпровідникових виробів;

75% — для торговельних марок та географічних зазначень.

Постанова також визначає випадки, коли пільгові умови припинятимуть діяти. Зокрема, якщо заявник втратить статус суб’єкта ветеранського підприємництва або права на об’єкт інтелектуальної власності протягом п’яти років передадуть особі без такого статусу, необхідно буде доплатити різницю зборів за останні три роки до повного розміру.

Уряд передбачив, що підтвердження статусу суб’єкта ветеранського підприємництва Національний орган інтелектуальної власності отримуватиме через електронну взаємодію з Єдиним державним реєстром ветеранів війни через систему «Трембіта». Якщо технічна взаємодія буде неможливою, інформаційний обмін здійснюватиметься через інші інформаційно-комунікаційні системи із дотриманням вимог захисту інформації.

Крім того, документ встановлює, що у разі права на кілька пільг одночасно застосовуватиметься та, яка передбачає менший розмір збору.

Постанова набирає чинності відповідно до встановленого порядку після офіційного опублікування.

