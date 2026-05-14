  1. В Україні

В Україні зменшили вартість онлайн-реєстрації торговельних марок і патентів

16:26, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Крім того, ветерани-підприємці зможуть отримати знижки до 75% на оформлення прав інтелектуальної власності.
В Україні зменшили вартість онлайн-реєстрації торговельних марок і патентів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів змінив правила сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на торговельні марки, патенти, промислові зразки та інші об’єкти інтелектуальної власності. Відтепер ветерани-підприємці зможуть користуватися значними пільгами під час оформлення таких прав, а подання заявок в електронному форматі стане дешевшим для всіх заявників.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, уряд вніс зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Документ передбачає нові пільги для суб’єктів ветеранського підприємництва, а також уточнює правила електронного подання заявок та застосування знижок.

Згідно з постановою, у разі подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі збори за низкою кодів сплачуватимуться у розмірі 90% від встановленої суми.

Окремі пільги запроваджено для суб’єктів ветеранського підприємництва. Так, вони зможуть сплачувати:

  • 25% від встановленого збору — за заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів та за відповідні патенти чи свідоцтва;
  • 50% від встановленого збору — за заявки на торговельні марки, географічні зазначення та свідоцтва на торговельні марки.

Якщо об’єкт інтелектуальної власності оформлюється спільно із особою, яка не має статусу суб’єкта ветеранського підприємництва, розмір збору становитиме:

  • 50% від встановленої суми — для винаходів, корисних моделей, промислових зразків і компонувань напівпровідникових виробів;
  • 75% — для торговельних марок та географічних зазначень.

Постанова також визначає випадки, коли пільгові умови припинятимуть діяти. Зокрема, якщо заявник втратить статус суб’єкта ветеранського підприємництва або права на об’єкт інтелектуальної власності протягом п’яти років передадуть особі без такого статусу, необхідно буде доплатити різницю зборів за останні три роки до повного розміру.

Уряд передбачив, що підтвердження статусу суб’єкта ветеранського підприємництва Національний орган інтелектуальної власності отримуватиме через електронну взаємодію з Єдиним державним реєстром ветеранів війни через систему «Трембіта». Якщо технічна взаємодія буде неможливою, інформаційний обмін здійснюватиметься через інші інформаційно-комунікаційні системи із дотриманням вимог захисту інформації.

Крім того, документ встановлює, що у разі права на кілька пільг одночасно застосовуватиметься та, яка передбачає менший розмір збору.

Постанова набирає чинності відповідно до встановленого порядку після офіційного опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка попри його лікарняний

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка, попри клопотання про відкладення розгляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]