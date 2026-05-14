В Украине снизили стоимость онлайн-регистрации торговых марок и патентов

Кабинет министров изменил правила уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на торговые марки, патенты, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной собственности. Отныне ветераны-предприниматели смогут пользоваться значительными льготами при оформлении таких прав, а подача заявок в электронном формате станет дешевле для всех заявителей.

В частности, правительство внесло изменения в Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Документ предусматривает новые льготы для субъектов ветеранского предпринимательства, а также уточняет правила электронной подачи заявок и применения скидок.

Согласно постановлению, в случае подачи заявки на объект интеллектуальной собственности в электронной форме сборы по ряду кодов будут уплачиваться в размере 90% от установленной суммы.

Отдельные льготы введены для субъектов ветеранского предпринимательства. Так, они смогут уплачивать:

25% от установленного сбора — за заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки полупроводниковых изделий и за соответствующие патенты или свидетельства;

50% от установленного сбора — за заявки на торговые марки, географические указания и свидетельства на торговые марки.

Если объект интеллектуальной собственности оформляется совместно с лицом, не имеющим статуса субъекта ветеранского предпринимательства, размер сбора составит:

50% от установленной суммы — для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и компоновок полупроводниковых изделий;

75% — для торговых марок и географических указаний.

Постановление также определяет случаи, когда льготные условия прекращают действовать. В частности, если заявитель утратит статус субъекта ветеранского предпринимательства или права на объект интеллектуальной собственности в течение пяти лет будут переданы лицу без такого статуса, необходимо будет доплатить разницу сборов за последние три года до полного размера.

Правительство предусмотрело, что подтверждение статуса субъекта ветеранского предпринимательства Национальный орган интеллектуальной собственности будет получать через электронное взаимодействие с Единым государственным реестром ветеранов войны через систему «Трембита». Если техническое взаимодействие будет невозможным, информационный обмен будет осуществляться через другие информационно-коммуникационные системы с соблюдением требований защиты информации.

Кроме того, документ устанавливает, что при наличии права на несколько льгот одновременно будет применяться та, которая предусматривает меньший размер сбора.

Постановление вступает в силу в установленном порядке после официального опубликования.

