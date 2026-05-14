Переселенцям із доходом до 10 тисяч гривень пропонують безкоштовно надавати житло через Дію

В Україні зареєстрували петицію із закликом запровадити безкоштовне житло через Дію для переселенців із прифронтових територій із доходом менше 10 тисяч гривень на місяць.

В Україні зареєстрували петицію №41/009865-26еп із закликом надати безкоштовне житло переселенцям із прифронтових територій, які мають низький рівень доходу. Автор звернення пропонує реалізувати таку підтримку через державну програму «єОселя» та застосунок Дія.

У петиції зазначається, що люди, які були змушені залишити свої домівки через обстріли та загрозу життю, часто не можуть дозволити собі навіть оренду житла. Особливо складна ситуація, за словами автора, у сімей із доходом менше 10 тисяч гривень на місяць.

Автор петиції пропонує надавати безкоштовне житло сім’ям із низьким доходом, людям з інвалідністю, пенсіонерам, а також родинам із дітьми. Окремо наголошується, що підтримку мають отримувати й громадяни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій.

У зверненні підкреслюється, що переселенці можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, аби частково зменшити навантаження на державний бюджет. Автор також наголошує, що йдеться не про привілеї, а про забезпечення базових умов безпеки та проживання для людей, які втратили дім через війну.

