  1. В Украине

Переселенцам с доходом до 10 тысяч гривен предлагают бесплатно предоставлять жилье через Дию

20:13, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине зарегистрировали петицию с призывом ввести бесплатное жилье через Дию для переселенцев с прифронтовых территорий с доходом менее 10 тысяч гривен в месяц.
Переселенцам с доходом до 10 тысяч гривен предлагают бесплатно предоставлять жилье через Дию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрировали петицию №41/009865-26эп с призывом предоставить бесплатное жильё переселенцам из прифронтовых территорий, которые имеют низкий уровень дохода. Автор обращения предлагает реализовать такую поддержку через государственную программу «єОселя» и приложение «Дия».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В петиции отмечается, что люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов и угрозы жизни, часто не могут позволить себе даже аренду жилья. Особенно сложная ситуация, по словам автора, у семей с доходом менее 10 тысяч гривен в месяц.

Автор петиции предлагает предоставлять бесплатное жильё семьям с низким доходом, людям с инвалидностью, пенсионерам, а также семьям с детьми. Отдельно подчеркивается, что поддержку должны получать и граждане, чьё жильё было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

В обращении подчеркивается, что переселенцы могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, чтобы частично уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Автор также отмечает, что речь идёт не о привилегиях, а об обеспечении базовых условий безопасности и проживания для людей, которые потеряли дом из-за войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

переселенцы петиция ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]