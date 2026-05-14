Переселенцам с доходом до 10 тысяч гривен предлагают бесплатно предоставлять жилье через Дию

В Украине зарегистрировали петицию с призывом ввести бесплатное жилье через Дию для переселенцев с прифронтовых территорий с доходом менее 10 тысяч гривен в месяц.

В Украине зарегистрировали петицию №41/009865-26эп с призывом предоставить бесплатное жильё переселенцам из прифронтовых территорий, которые имеют низкий уровень дохода. Автор обращения предлагает реализовать такую поддержку через государственную программу «єОселя» и приложение «Дия».

В петиции отмечается, что люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов и угрозы жизни, часто не могут позволить себе даже аренду жилья. Особенно сложная ситуация, по словам автора, у семей с доходом менее 10 тысяч гривен в месяц.

Автор петиции предлагает предоставлять бесплатное жильё семьям с низким доходом, людям с инвалидностью, пенсионерам, а также семьям с детьми. Отдельно подчеркивается, что поддержку должны получать и граждане, чьё жильё было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

В обращении подчеркивается, что переселенцы могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, чтобы частично уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Автор также отмечает, что речь идёт не о привилегиях, а об обеспечении базовых условий безопасности и проживания для людей, которые потеряли дом из-за войны.

