Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до 31 липня — нагадування ТЦК

19:01, 16 травня 2026
Громадяни України 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників до 31 липня.
У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали, що громадяни України 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників. Постановка на облік триватиме до 31 липня 2026 року.

У ТЦК підкреслили, що йдеться виключно про внесення персональних даних до державного військового обліку, необхідного для планування та функціонування оборонної системи держави. Постановка на облік не означає призов на військову службу.

Стати на військовий облік можна двома способами. Найзручнішим варіантом у відомстві називають застосунок Резерв+. Для цього необхідно пройти авторизацію через BankID або Дія.Підпис та оновити персональні дані онлайн.

Також юнаки можуть особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження, фотографію розміром 35×45 та документи про освіту.

На цьому етапі проходження військово-лікарської комісії не передбачене. Медичний огляд проводитиметься пізніше — перед початком базової військової підготовки.

У центрі комплектування закликали не відкладати постановку на військовий облік до останніх днів, оскільки своєчасне проходження процедури дозволить уникнути адміністративної відповідальності та забезпечить актуальність облікових даних.

