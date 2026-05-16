Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет до 31 июля — напоминание ТЦК

Граждане Украины 2009 года рождения, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет призывников до 31 июля.

В ТЦК подчеркнули, что речь идет исключительно о внесении персональных данных в государственный военный учет, необходимый для планирования и функционирования оборонной системы государства. Постановка на учет не означает призыв на военную службу.

Встать на военный учет можно двумя способами. Самым удобным вариантом в ведомстве называют приложение Резерв+. Для этого необходимо пройти авторизацию через BankID или Действие. Подпись и обновить персональные данные онлайн.

Также юноши могут обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении, фотографию размером 35×45 и документы по образованию.

На этом этапе прохождение военно-врачебной комиссии не предусмотрено. Медосмотр будет проводиться позже — перед началом базовой военной подготовки.

В центре комплектования призвали не откладывать постановку на военный учет до последних дней, поскольку своевременное прохождение процедуры позволит избежать административной ответственности и обеспечит актуальность учетных данных.

