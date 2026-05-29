Військовим пропонують спростити отримання та відновлення водійських посвідчень: онлайн-іспити і «зелений коридор» у МВС

12:25, 29 травня 2026
В Україні хочуть спростити для військовослужбовців процедури отримання, відновлення та відкриття нових категорій водійських посвідчень, запровадивши онлайн-іспити та пріоритетне обслуговування у сервісних центрах МВС.
В Україні закликають спростити процедуру отримання, відновлення та відкриття нових категорій водійських посвідчень для військовослужбовців під час дії воєнного стану. Відповідна петиція зареєстрована на урядовому порталі.

Автор звернення наголошує, що тисячі військовослужбовців щодня керують транспортними засобами на фронті та в тилу, забезпечуючи логістику, евакуацію поранених та виконання бойових завдань. Водночас чинні процедури отримання водійського посвідчення, відкриття нових категорій або відновлення втрачених документів, на його думку, створюють для військових зайві бюрократичні труднощі.

У петиції зазначається, що через службу на передовій та обмежений час військовослужбовці часто не можуть проходити стандартні курси навчання та відвідувати заняття. При цьому багато з них уже мають практичний досвід керування транспортом і технікою в складних умовах.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів пропонують:

  • запровадити спрощений або прискорений курс підготовки та складання іспитів для чинних військовослужбовців;
  • дозволити дистанційне навчання та складання теоретичного іспиту через онлайн-платформи або застосунок «Дія» для військових, які перебувають у зоні бойових дій або на ротації;
  • спростити відкриття додаткових категорій водійських посвідчень, зокрема категорій С, С1 та CE, необхідних для керування вантажним транспортом і військовою технікою;
  • створити «зелений коридор» у сервісних центрах МВС із пріоритетною чергою для військовослужбовців, які перебувають у короткострокових відпустках.

Автор петиції 41/009993-26еп вважає, що такі зміни дозволять підвищити мобільність підрозділів Сил оборони, заощадити час військових та скоротити бюрократичні процедури в умовах війни. Наразі звернення триває збір підписів для подальшого розгляду урядом.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Кабінет Міністрів оновив порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Змінами передбачено запровадження нового механізму визначення необхідності спеціального обладнання або адаптації транспортних засобів для водіїв, які мають відповідні медичні показання.

Також ми повідомляли, що в Україні пропонують дозволити водіям категорії «В» керувати мототранспортом без категорії А. 

Судово-юридична газета

