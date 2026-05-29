  В Украине

Военным предлагают упростить получение и восстановление водительских удостоверений: онлайн-экзамены и «зеленый коридор» в МВД

12:25, 29 мая 2026
В Украине хотят упростить для военнослужащих процедуры получения, восстановления и открытия новых категорий водительских удостоверений, введя онлайн-экзамены и приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД.
В Украине призывают упростить процедуру получения, восстановления и открытия новых категорий водительских удостоверений для военнослужащих во время действия военного положения. Соответствующая петиция зарегистрирована на правительственном портале.

Автор обращения подчеркивает, что тысячи военнослужащих ежедневно управляют транспортными средствами на фронте и в тылу, обеспечивая логистику, эвакуацию раненых и выполнение боевых задач. В то же время действующие процедуры получения водительского удостоверения, открытия новых категорий или восстановления утраченных документов, по его мнению, создают для военных лишние бюрократические трудности.

В петиции отмечается, что из-за службы на передовой и ограниченного времени военнослужащие часто не могут проходить стандартные курсы обучения и посещать занятия. При этом многие из них уже имеют практический опыт управления транспортом и техникой в сложных условиях.

В связи с этим Кабинету Министров предлагают:

  • внедрить упрощенный или ускоренный курс подготовки и сдачи экзаменов для действующих военнослужащих;
  • разрешить дистанционное обучение и сдачу теоретического экзамена через онлайн-платформы или приложение «Дія» для военных, находящихся в зоне боевых действий или на ротации;
  • упростить открытие дополнительных категорий водительских удостоверений, в частности категорий С, С1 и CE, необходимых для управления грузовым транспортом и военной техникой;
  • создать «зеленый коридор» в сервисных центрах МВД с приоритетной очередью для военнослужащих, находящихся в краткосрочных отпусках.

Автор петиции №41/009993-26еп считает, что такие изменения позволят повысить мобильность подразделений Сил обороны, сэкономить время военнослужащих и сократить бюрократические процедуры в условиях войны. В настоящее время обращение продолжает сбор подписей для дальнейшего рассмотрения правительством.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабинет Министров обновил порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Изменениями предусмотрено внедрение нового механизма определения необходимости специального оборудования или адаптации транспортных средств для водителей, имеющих соответствующие медицинские показания.

Также мы сообщали, что в Украине предлагают разрешить водителям категории «В» управлять мототранспортом без категории А.

