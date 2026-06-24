Конституційний Суд перевіряє норму про виплати особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності

КСУ перевіряє на відповідність Конституції положення Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яке передбачає, що порядок і розміри щорічної разової грошової виплати особам з інвалідністю внаслідок війни.

Фото: КСУ

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Перший сенат Конституційного Суду України 24 червня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Савченка Віктора Миколайовича. Про це повідомили у КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Петро Філюк зазначив, що Перший сенат Конституційного Суду України відкрив конституційне провадження та визначив, що предметом конституційного контролю в цій справі є частина п’ята статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ (далі – Закон № 3551) у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ (далі – Закон № 2983).

Згідно з частиною п’ятою статті 13 Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 „щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“.

Суддя-доповідач поінформував, що заявник просить перевірити оспорюване положення на відповідність частині другій статті 3, частині п’ятій статті 17, частинам другій, третій статті 22, частинам першій, третій статті 46, статті 64, частині першій статті 68, пунктам 1, 6 частини першої статті 92 Конституції України.

Суддя також повідомив, що на розгляді Другого сенату Конституційного Суду України знаходиться об’єднана в одне конституційне провадження справа за конституційними скаргами Писаренка М. О. та Нагаєва І. С. з тим самим предметом конституційного провадження.

Суд дослідив матеріали справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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