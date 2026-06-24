  1. В Україні

Конституційний Суд перевіряє норму про виплати особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності

16:44, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КСУ перевіряє на відповідність Конституції положення Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яке передбачає, що порядок і розміри щорічної разової грошової виплати особам з інвалідністю внаслідок війни.
Конституційний Суд перевіряє норму про виплати особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності
Фото: КСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший сенат Конституційного Суду України 24 червня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Савченка Віктора Миколайовича. Про це повідомили у КСУ. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Петро Філюк зазначив, що Перший сенат Конституційного Суду України відкрив конституційне провадження та визначив, що предметом конституційного контролю в цій справі є частина п’ята статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ (далі – Закон № 3551) у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ (далі – Закон № 2983).

Згідно з частиною п’ятою статті 13 Закону № 3551 у редакції  Закону № 2983 „щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“.

Суддя-доповідач поінформував, що заявник просить перевірити оспорюване положення на відповідність частині другій статті 3, частині п’ятій статті 17, частинам другій, третій статті 22, частинам першій, третій статті 46, статті 64, частині першій статті 68, пунктам 1, 6 частини першої статті 92 Конституції України.

Суддя також повідомив, що на розгляді Другого сенату Конституційного Суду України знаходиться об’єднана в одне конституційне провадження справа за конституційними скаргами Писаренка М. О. та Нагаєва І. С. з тим самим предметом конституційного провадження.

Суд дослідив матеріали справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд КСУ гроші Кабінет Міністрів України Україна День Незалежності інвалідність

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]