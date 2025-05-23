Суддю Юрія Власова ввели до складу судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності — КГС ВС

На зборах суддів внесено зміни до персонального складу судових палат КГС ВС.

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У четвер, 22 травня, збори суддів Верховного Суду у Касаційному господарському суді провели таємне голосування щодо обрання судді ВС у КГС до Великої Палати ВС строком на три роки, за результатами якого в розгляді цього питання оголошено перерву до 26 травня 2025 року. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

У Суді нагадали, що у травні 2025 року закінчився трирічний строк повноважень судді Великої Палати ВС Юрія Власова, обраного до ВП ВС від Касаційного господарського суду у складі ВС.

Водночас на зборах суддів внесено зміни до персонального складу судових палат КГС ВС. Ухвалено рішення про введення з 23 травня 2025 року судді Юрія Власова до складу судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством КГС ВС.

Також внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КГС ВС.

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