Через обвал ґрунту в Карпатах зупинили потяги – УЗ змінює маршрути

Рух у горах під загрозою, Укрзалізниця рятує колію після обвалу.

Фото: УЗ

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Увечері 22 травня на одному з популярних залізничних маршрутів через Карпати екстрено призупинили рух потягів. Причиною стала технічна аварія на ділянці між станціями Ясіня та Вороненко — там відбувся обвал ґрунту, що призвів до просідання колій.

Як повідомили в «Укрзалізниці», на пошкодженій ділянці інфраструктури одразу розпочали ремонт. Роботи тривали всю ніч і не припинятимуться до повного відновлення. Через складність укріплення ґрунту відновлення може затягнутися до трьох діб. На місце прибули необхідна техніка та аварійні бригади.

Затримки в русі зачепили потяг №96 Рахів — Київ. Його довелося пропустити через пошкоджену ділянку на зниженій швидкості під наглядом диспетчера. Пасажирів з Ясіні доправили до резервних вагонів автобусами.

«Укрзалізниця» також повідомила, що всі рейси рахівського напрямку продовжують рух, хоч і з тимчасово зміненими кінцевими станціями. Інші пасажири цього напрямку також будуть доставлені автобусними трансферами до Ясіні, Квасів та Рахова.

Компанія вибачилась за незручності та запевнила: попри труднощі, жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

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