Практика судів
  1. В Україні

Через обвал ґрунту в Карпатах зупинили потяги – УЗ змінює маршрути

10:44, 23 травня 2025
Рух у горах під загрозою, Укрзалізниця рятує колію після обвалу.
Через обвал ґрунту в Карпатах зупинили потяги – УЗ змінює маршрути
Фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 22 травня на одному з популярних залізничних маршрутів через Карпати екстрено призупинили рух потягів. Причиною стала технічна аварія на ділянці між станціями Ясіня та Вороненко — там відбувся обвал ґрунту, що призвів до просідання колій.

Як повідомили в «Укрзалізниці», на пошкодженій ділянці інфраструктури одразу розпочали ремонт. Роботи тривали всю ніч і не припинятимуться до повного відновлення. Через складність укріплення ґрунту відновлення може затягнутися до трьох діб. На місце прибули необхідна техніка та аварійні бригади.

Затримки в русі зачепили потяг №96 Рахів — Київ. Його довелося пропустити через пошкоджену ділянку на зниженій швидкості під наглядом диспетчера. Пасажирів з Ясіні доправили до резервних вагонів автобусами.

«Укрзалізниця» також повідомила, що всі рейси рахівського напрямку продовжують рух, хоч і з тимчасово зміненими кінцевими станціями. Інші пасажири цього напрямку також будуть доставлені автобусними трансферами до Ясіні, Квасів та Рахова.

Компанія вибачилась за незручності та запевнила: попри труднощі, жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Закарпаття Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції

Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення перевірки клієнта.

Адміністративна процедура в земельних відносинах: Верховний Суд визначив юрисдикцію спорів щодо рішень органів місцевого самоврядування

Верховний Суд висловився стосовно юрисдикції судів у вирішенні спорів у сфері розпорядженням землями з боку органів місцевого самоврядування.

Межі повноважень Мін’юсту: Верховний Суд визначив природу контролю за реєстраційними діями нотаріуса

Верховний Суд висловився стосовно юрисдикції судів у вирішенні спорів у сфері застосування закону про державну реєстрацію юридичних осіб.

У податковій заявили, що складатимуть протоколи на осіб, які приховано торгували через інтернет

Понад 100 тисяч грн перерахували 475 особам – Податкова служба прокоментувала «листи щастя» особам, які продають речі через інтернет

Cтарі тлумачення Конституційного Суду щодо неможливості суміщення посади депутата з посадою міністра вже неактуальні – Віталій Безгін

Співавтор законопроекту про суміщення посади народного депутата з посадою міністра в уряді Віталій Безігн вважає, що «старі тлумачення Конституційного Суду не є актуальними».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео