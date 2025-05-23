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Из-за обвала грунта в Карпатах остановили поезда – УЗ меняет маршруты

10:44, 23 мая 2025
Движение в горах под угрозой, Укрзализныця спасает пути после обвала.
Из-за обвала грунта в Карпатах остановили поезда – УЗ меняет маршруты
Фото: УЗ
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Вечером 22 мая на одном из популярных железнодорожных маршрутов через Карпаты экстренно приостановили движение поездов. Причиной стала техническая авария на участке между станциями Ясиня и Вороненко - там произошел обвал грунта, который привел к проседанию путей.

Как сообщили в «Укрзализныце», на поврежденном участке инфраструктуры сразу начали ремонт. Работы продолжались всю ночь и не будут прекращаться до полного восстановления. Из-за сложности укрепления почвы восстановление может затянуться до трех суток. На место прибыли необходимая техника и аварийные бригады.

Задержки в движении затронули поезд №96 Рахов - Киев. Его пришлось пропустить через поврежденный участок на сниженной скорости под наблюдением диспетчера. Пассажиров из Ясини доставили в резервные вагоны автобусами.

«Укрзализныця» также сообщила, что все рейсы раховского направления продолжают движение, хотя и с временно измененными конечными станциями. Другие пассажиры этого направления также будут доставлены автобусными трансферами до Ясини, Квасов и Рахова.

Компания извинилась за неудобства и заверила: несмотря на трудности, ни один рейс горного направления не отменен.

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Закарпатье Укрзализныця

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