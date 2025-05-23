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Судью Юрия Власова включили в состав судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности — КХС ВС

11:20, 23 мая 2025
На собрании судей внесены изменения в персональный состав судебных палат КХС ВС.
Судью Юрия Власова включили в состав судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности — КХС ВС
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В четверг, 22 мая, собрание судей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде провело тайное голосование по вопросу избрания судьи ВС в КХС ВС в состав Большой Палаты ВС сроком на три года, по результатам которого в рассмотрении этого вопроса объявлен перерыв до 26 мая 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

В Суде напомнили, что в мае 2025 года истек трехлетний срок полномочий судьи Большой палаты ВС Юрия Власова, избранного в БП ВС от Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Одновременно на собрании судей внесены изменения в персональный состав судебных палат КХС ВС. Принято решение о включении с 23 мая 2025 года судьи Юрия Власова в состав судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством КХС ВС.

Также внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КХС ВС.

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