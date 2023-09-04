Діти Харкова навчаються у метро: на 5 станціях облаштувався 61 клас, відео

На кожній станції метро чергують поліцейські та рятувальники, аби забезпечити безпеку дітей під час навчання.

На п'яти станціях метрополітену Харкова проходить навчання для школярів. В навчальному процесі беруть участь 61 клас дітей різного віку, – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Уроки в метро. Чи могли б колись уявити, що українські діти будуть навчатися в підземці? Зараз це наша реальність. Принаймні в Харкові. Тут на п’яти станціях метрополітену навчається 61 клас дітей різного віку», – сказав міністр.

За словами Клименка, на кожній станції працюють поліцейські та рятувальники, щоб забезпечити безпеку дітей та відвернути можливі загрози.

Крім того, для забезпечення безпеки школярів патрульні будуть супроводжувати шкільні автобуси під час їх перевезення з віддалених районів міста.

Відео: Тelegram / Ігор Клименко

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