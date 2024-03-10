Їхала без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби: у Києві покарали порушницю, відео

У Києві притягнули до відповідальності порушницю правил дорожнього руху.

У Печерському районі столиці притягнули до відповідальності порушницю ПДР: керманичка автомобіля Nissan їхала без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби.

Як повідомила патрульна поліція столиці, інспектори зупинили керманичку та винесли на неї постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

У поліції нагадали водіям, що згідно з п. 19.1 ПДР України, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла.

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