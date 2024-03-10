Ехала без включенного ближнего света фар в темное время суток: в Киеве наказали нарушительницу, видео

В Киеве привлекли к ответственности нарушительницу правил дорожного движения.

В Печерском районе столицы привлекли к ответственности нарушительницу ПДД: водитель автомобиля Nissan ехала без включенного ближнего света фар в темное время суток.

Как сообщила патрульная полиция столицы, инспекторы остановили водителя и вынесли на нее постановление по ч. 2 ст. 122 (Управление транспортным средством без включенного ближнего света фар в темное время суток) КУоАП.

В полиции напомнили водителям, что согласно п. 19.1 ПДД Украины, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары ближнего (дальнего) света.

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