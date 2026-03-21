Усик та Джошуа разом приїхали до Києва, фото та відео

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик разом із британським боксером, колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа прибули до Києва.

"Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць" - написав Усик в Х, додавши відео з Джошуа в аеропорту.

Очікується, що Джошуа відвідає вечір боксу промоутерської компанії Усика, який відбудеться 21 березня у Лісниках на Київщині. У цьому шоу на професійному ринзі дебютує олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк, який зустрінеться з колумбійцем Вільмером Бароном.

Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.