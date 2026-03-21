Усик та Джошуа разом приїхали до Києва, фото та відео

08:34, 21 березня 2026
Олександр Усик повідомив про те, що прибув до Києва разом з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.
фото: Олександр Усик
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик разом із британським боксером,  колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа прибули до Києва.

"Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць" - написав Усик в Х, додавши відео з Джошуа в аеропорту. 

Очікується, що Джошуа відвідає вечір боксу промоутерської компанії Усика, який відбудеться 21 березня у Лісниках на Київщині. У цьому шоу на професійному ринзі дебютує олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк, який зустрінеться з колумбійцем Вільмером Бароном. 

Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Україна Олександр Усик Велика Британія бокс спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Кабмін змінить порядок набуття статусу суб'єкта ветеранського підприємництва

Від довідок до алгоритмів: держава повністю оновлює  правила отримання статусу ветеранського бізнесу.

Пенсії військовим хочуть виплачувати без обмежень — у Раді готують зміни до закону

У Раді розглянуть скасування коефіцієнтів, які зменшують пенсії військовим.

Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

ВС: прихована вагітність у справі про розірвання шлюбу — не нововиявлена обставина

КЦС ВС сформулював підхід, за яким вагітність, відома стороні, але не повідомлена суду, не може бути підставою для перегляду рішення як нововиявлена обставина.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

