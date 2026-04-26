  1. Відео
  2. / В Україні

У законі про зброю головним має стати навчання, а не лише дозвіл на пістолети – нардеп Федієнко

19:20, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що обговорення можливого розширення права на володіння зброєю в Україні має супроводжуватися створенням системи підготовки та навчання громадян, а не зводитися лише до дозволу на придбання пістолетів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував питання можливого надання громадянам України права на володіння зброєю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, частина політиків уже публічно висловлюється щодо цієї теми, однак підходи до неї є різними. Він зазначив, що частина депутатів, на його думку, реагує на це через власні страхи та упередження, побоюючись можливих негативних наслідків розширення доступу до зброї.

Водночас він наголосив, що вважає важливим не сам факт можливого розширення переліку дозволеної зброї, а формування системного підходу до її використання.

«На мій погляд, пан міністр зробив найголовніше. якщо дійсно він дасть майданчик і відкриє питання переговорного процесу щодо нового закону, в якому не тільки залишиться те право на придбання зброї, додаться пістолет, але найголовніше в цьому законі – це створити екосистему, екосистему навчання відповідних громадян України», – зазначив нардеп.

Він пояснив, що йдеться про формування екосистеми навчання громадян правилам поводження зі зброєю, її безпечного використання та відповідальності. На його думку, така система має включати обов’язкові навчальні курси, оскільки наразі в Україні, за його словами, подібна підготовка є недостатньо розвиненою.

Федієнко навів приклад, що люди часто можуть придбати зброю, зокрема мисливські рушниці, але не мають достатніх навичок її використання.

«Такого не може бути. Коли ви здаєте на водійські права, ви ж здаєте теорію, а потім практична історія. Так от питання в цьому законопроекті, в першу чергу, це відкриття величезної екосистеми філософії», – зауважив нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон зброя навчання

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]