У законі про зброю головним має стати навчання, а не лише дозвіл на пістолети – нардеп Федієнко

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що обговорення можливого розширення права на володіння зброєю в Україні має супроводжуватися створенням системи підготовки та навчання громадян, а не зводитися лише до дозволу на придбання пістолетів.

Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував питання можливого надання громадянам України права на володіння зброєю.

За його словами, частина політиків уже публічно висловлюється щодо цієї теми, однак підходи до неї є різними. Він зазначив, що частина депутатів, на його думку, реагує на це через власні страхи та упередження, побоюючись можливих негативних наслідків розширення доступу до зброї.

Водночас він наголосив, що вважає важливим не сам факт можливого розширення переліку дозволеної зброї, а формування системного підходу до її використання.

«На мій погляд, пан міністр зробив найголовніше. якщо дійсно він дасть майданчик і відкриє питання переговорного процесу щодо нового закону, в якому не тільки залишиться те право на придбання зброї, додаться пістолет, але найголовніше в цьому законі – це створити екосистему, екосистему навчання відповідних громадян України», – зазначив нардеп.

Він пояснив, що йдеться про формування екосистеми навчання громадян правилам поводження зі зброєю, її безпечного використання та відповідальності. На його думку, така система має включати обов’язкові навчальні курси, оскільки наразі в Україні, за його словами, подібна підготовка є недостатньо розвиненою.

Федієнко навів приклад, що люди часто можуть придбати зброю, зокрема мисливські рушниці, але не мають достатніх навичок її використання.

«Такого не може бути. Коли ви здаєте на водійські права, ви ж здаєте теорію, а потім практична історія. Так от питання в цьому законопроекті, в першу чергу, це відкриття величезної екосистеми філософії», – зауважив нардеп.

