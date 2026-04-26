В законе об оружии главным должно стать обучение, а не только разрешение на пистолеты – народный депутат Федиенко

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что обсуждение возможного расширения права на владение оружием в Украине должно сопровождаться созданием системы подготовки и обучения граждан, а не сводиться лишь к разрешению на приобретение пистолетов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По его словам, часть политиков уже публично высказывается по этой теме, однако подходы к ней разные. Он отметил, что часть депутатов, по его мнению, реагирует на это из-за собственных страхов и предубеждений, опасаясь возможных негативных последствий расширения доступа к оружию.

В то же время он подчеркнул, что считает важным не сам факт возможного расширения перечня разрешенного оружия, а формирование системного подхода к его использованию.

«На мой взгляд, господин министр сделал самое главное. Если действительно он предоставит площадку и откроет вопрос переговорного процесса по новому закону, в котором не только останется право на приобретение оружия, добавится пистолет, но самое главное в этом законе — это создать экосистему, экосистему обучения соответствующих граждан Украины», — отметил нардеп.

Он пояснил, что речь идет о формировании системы обучения граждан правилам обращения с оружием, его безопасному использованию и ответственности. По его мнению, такая система должна включать обязательные учебные курсы, поскольку в настоящее время в Украине, по его словам, подобная подготовка недостаточно развита.

Федиенко привел пример, что люди часто могут приобрести оружие, в частности охотничьи ружья, но не имеют достаточных навыков его использования.

«Такого не может быть. Когда вы сдаете на водительские права, вы же сдаете теорию, а затем практику. Так вот, вопрос в этом законопроекте, в первую очередь, это открытие огромной экосистемы философии», – отметил нардеп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.