У Києві після атаки РФ повністю згоріли ТРЦ «Квадрат» та Лук’янівський ринок, відео

Після одного з наймасованіших ударів по Києву вогонь охопив «Квадрат» та Лук’янівський ринок.

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня вщент згоріли торговельно-розважальний центр «Квадрат» та Лук’янівський ринок. Пожежі спалахнули після влучань і падіння уламків у Шевченківському районі столиці.

Перші кадри з місць ліквідації наслідків оприлюднила ДСНС. На відео видно масштабні руйнування та повністю знищені вогнем торгові павільйони й приміщення ТРЦ. Рятувальники продовжували гасити пожежі та розбирати завали протягом ночі.

У Національній поліції повідомили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 34 людей, серед них — двоє дітей. Частину поранених госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули десятки пожеж, були пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожитки, торговельні центри, бізнес-центри та інфраструктура метро. Зокрема, через пошкодження вибуховою хвилею тимчасово закрили станцію метро «Лукʼянівська».

