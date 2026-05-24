  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві після атаки РФ повністю згоріли ТРЦ «Квадрат» та Лук’янівський ринок, відео

08:48, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після одного з наймасованіших ударів по Києву вогонь охопив «Квадрат» та Лук’янівський ринок.
У Києві після атаки РФ повністю згоріли ТРЦ «Квадрат» та Лук’янівський ринок, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня вщент згоріли торговельно-розважальний центр «Квадрат» та Лук’янівський ринок. Пожежі спалахнули після влучань і падіння уламків у Шевченківському районі столиці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перші кадри з місць ліквідації наслідків оприлюднила ДСНС. На відео видно масштабні руйнування та повністю знищені вогнем торгові павільйони й приміщення ТРЦ. Рятувальники продовжували гасити пожежі та розбирати завали протягом ночі.

У Національній поліції повідомили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 34 людей, серед них — двоє дітей. Частину поранених госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули десятки пожеж, були пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожитки, торговельні центри, бізнес-центри та інфраструктура метро. Зокрема, через пошкодження вибуховою хвилею тимчасово закрили станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]