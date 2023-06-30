Женщина лишилась ноги на эскалаторе в аэропорту Бангкока: детали жуткого инцидента

В аэропорту Бангкока эскалатор зажевал ногу одной из пассажирок.

Фото из открытых источников

В международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке произошел несчастный случай: эскалатор зажевал левую ногу 57-летней женщине. В результате инцидента ей пришлось ампутировать левую ногу выше колена прямо на месте происшествия, передает The Guardian

Отмечается, что нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода. У чемодана, лежавшего рядом с ней, отсутствовали два колеса, а желтые гребенчатые пластины были сломаны там, где они обычно покрывают край ремня.

Медицинской бригаде в конце концов пришлось удалить левую ногу выше колена.

Директор аэропорта заявил, что аэропорт будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыт для переговоров о других компенсациях.

Также он добавил, что сейчас этот проход закрыт, а группа инженеров осматривает его, чтобы определить причину инцидента.

Фото: Bangkok Post

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