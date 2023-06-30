Жінка втратила ногу на ескалаторі в аеропорту Бангкока: деталі жахливого інциденту

В аеропорту Бангкока ескалатор зажував ногу однієї з пасажирок.

Фото з відкритих джерел

У міжнародному аеропорту Дон Муанг у Бангкоку стався нещасний випадок: ескалатор зажував ногу 57-річній жінці. Внаслідок інциденту їй довелося ампутувати ліву ногу вище коліна прямо на місці події, передає The Guardian.

Зазначається, що нижня частина ноги жінки застрягла під ременем вкінці проходу. У валізи, що лежала поряд з нею, були відсутні два колеса, а жовті гребінчасті пластини були зламані там, де вони зазвичай покривають край ременя.

Медичній бригаді довелося ампутувати ліву ногу вище коліна.

Директор аеропорту заявив, що аеропорт нестиме повну відповідальність за медичні витрати жінки і буде відкритий для переговорів про інші компенсації.

Також він додав, що зараз цей прохід зачинено, а група інженерів оглядає його, щоб визначити причину інциденту.

Фото: Bangkok Post

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