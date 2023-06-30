Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

Глава держави підписав закон, який зокрема передбачає запровадження доплат для поранених військових, а також строковиків та курсантів.

  1. В Україні

Уряд незабаром запустить велику приватизацію через онлайн-аукціони

14:21, 30 червня 2023
У Мінекономіки анонсували запуск великої приватизацію через систему Прозорро.Продажі. вже найближчим часом.
Уряд незабаром запустить велику приватизацію через онлайн-аукціони
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Незабаром уряд планує запустить велику приватизацію через систему Прозорро.Продажі. Мінекономіки розраховує на прийняття Кабінетом міністрів відповідних рішень на початку липня. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев під час конференції Прозорро.Продажі «Пʼять років реформі малої приватизації: від першого аукціону до 14 млрд гривень у бюджети».

«Ухвалення ініційованих Мінекономіки змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, на яку чекає вся держава.

Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. Законодавчі ініціативи міністерства також сприятимуть залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток», – зазначив заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, запропоновані Мінекономіки зміни дозволять закрити технічні моменти для запуску великої приватизації, а також встановити додаткові гарантії для е-аукціонів та запобіжники від можливих зривів торгів з малої приватизації.

Зокрема, учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця. У разі, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників, а це – майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

За словами заступника Міністра економіки, ухвалення цих змін стане одним із запобіжників від зловживань на торгах з малої приватизації, а державі дозволить отримати додаткові надходження до бюджету.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кононенко
    Олена Кононенко
    суддя Сумського апеляційного суду
  • Олександр Князюк
    Олександр Князюк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду