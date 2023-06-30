Уряд незабаром запустить велику приватизацію через онлайн-аукціони

У Мінекономіки анонсували запуск великої приватизацію через систему Прозорро.Продажі. вже найближчим часом.

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Незабаром уряд планує запустить велику приватизацію через систему Прозорро.Продажі. Мінекономіки розраховує на прийняття Кабінетом міністрів відповідних рішень на початку липня. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев під час конференції Прозорро.Продажі «Пʼять років реформі малої приватизації: від першого аукціону до 14 млрд гривень у бюджети».



«Ухвалення ініційованих Мінекономіки змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, на яку чекає вся держава.

Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. Законодавчі ініціативи міністерства також сприятимуть залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток», – зазначив заступник Міністра економіки Олексій Соболев.



За його словами, запропоновані Мінекономіки зміни дозволять закрити технічні моменти для запуску великої приватизації, а також встановити додаткові гарантії для е-аукціонів та запобіжники від можливих зривів торгів з малої приватизації.



Зокрема, учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця. У разі, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників, а це – майже 40% від стартової ціни обʼєкта.



За словами заступника Міністра економіки, ухвалення цих змін стане одним із запобіжників від зловживань на торгах з малої приватизації, а державі дозволить отримати додаткові надходження до бюджету.

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