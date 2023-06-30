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Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

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  1. В Україні

У Києві викрили небезпечного наркоділка з 100 кг канабісу, фото

14:03, 30 червня 2023
За місцем проживання наркоділка та інших об’єктах власності виявлено та вилучено понад 100 канабісу та понад 2700 набоїв до різних систем вогнепальної нарізної зброї.
У Києві викрили небезпечного наркоділка з 100 кг канабісу, фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру 35-річному уродженцю Івано-Франківської області, який незаконно збував боєприпаси та наркотики, в тому числі на території столиці (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України). Про це інформує київська міська прокуратура.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки, у ході яких задокументовано незаконний збут підозрюваним 3700 пістолетних патронів калібру 9 мм.

«За результатами спецоперації зловмисника затримано «на гарячому» в порядку статті 208 КПК України та під час особистого обшуку в останнього вилучено пакунок із предметами, ззовні схожими на набої у кількості 500 шт.

Також правоохоронці провели 7 невідкладних та санкціонованих обшуків.

За місцем проживання зловмисника та інших об’єктах власності виявлено та вилучено понад 100 канабісу та понад 2,7 тис. набоїв до різних систем вогнепальної нарізної зброї.

За попередніми підрахунками вартість вилученого з незаконного обігу «бойового товару» складає понад 120 тис. грн, вартість наркотичних засобів наразі встановлюється та може сягати понад 3 млн грн», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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