У Києві викрили небезпечного наркоділка з 100 кг канабісу, фото

За місцем проживання наркоділка та інших об’єктах власності виявлено та вилучено понад 100 канабісу та понад 2700 набоїв до різних систем вогнепальної нарізної зброї.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру 35-річному уродженцю Івано-Франківської області, який незаконно збував боєприпаси та наркотики, в тому числі на території столиці (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України). Про це інформує київська міська прокуратура.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки, у ході яких задокументовано незаконний збут підозрюваним 3700 пістолетних патронів калібру 9 мм.

«За результатами спецоперації зловмисника затримано «на гарячому» в порядку статті 208 КПК України та під час особистого обшуку в останнього вилучено пакунок із предметами, ззовні схожими на набої у кількості 500 шт.

Також правоохоронці провели 7 невідкладних та санкціонованих обшуків.

За місцем проживання зловмисника та інших об’єктах власності виявлено та вилучено понад 100 канабісу та понад 2,7 тис. набоїв до різних систем вогнепальної нарізної зброї.

За попередніми підрахунками вартість вилученого з незаконного обігу «бойового товару» складає понад 120 тис. грн, вартість наркотичних засобів наразі встановлюється та може сягати понад 3 млн грн», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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