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  1. В Украине

В Киеве разоблачили опасного наркодельца из 100 кг каннабиса, фото

14:03, 30 июня 2023
По месту жительства наркодельца и других объектах собственности обнаружено и изъято более 100 каннабиса и свыше 2000 патронов для различных систем огнестрельного нарезного оружия.
В Киеве разоблачили опасного наркодельца из 100 кг каннабиса, фото
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В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 35-летнему уроженцу Ивано-Франковской области, который незаконно сбывал боеприпасы и наркотики, в том числе на территории столицы (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители провели 3 оперативные закупки, в ходе которых задокументирован незаконный сбыт подозреваемым 3700 пистолетных патронов калибра 9 мм.

«По результатам спецоперации злоумышленник задержан «на горячем» в порядке статьи 208 УПК Украины и во время личного обыска у последнего изъят пакет с предметами, на вид похожими на патроны в количестве 500 шт.

Также правоохранители провели 7 безотлагательных и санкционированных обысков.

По месту жительства злоумышленника и других объектах собственности обнаружено и изъято более 100 каннабиса и более 2,7 тыс. патронов к различным системам огнестрельного нарезного оружия.

По предварительным подсчетам стоимость изъятого из незаконного оборота «боевого товара» составляет более 120 тыс. грн, стоимость наркотических средств устанавливается и может достигать более 3 млн грн», - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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